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30 января, в 14.27 ч., в Вильнюсе, на перекрестке Юодасис кяляс и ул. Юодоё кялё содай столкнулись автомобили Honda Jazz и Renault. Обоими автомобилями управляли женщины. ДТП произошло, когда одна из женщин, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила автомобиль, ехавший по главной.
В Вильнюсе в ДТП пострадали два водителя
© DELFI / Kiril Čachovskij

Звонившие сообщили, что одна из женщин потеряла сознание.

На месте происшествия выяснилось, что пострадала и другая женщина. Обеих пострадавших увезли в больницу.

ru.DELFI.lt

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