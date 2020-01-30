В Вильнюсе в ДТП пострадали два водителя

Скопировать ссылку В Вильнюсе в ДТП пострадали два водителя

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30 января, в 14.27 ч., в Вильнюсе, на перекрестке Юодасис кяляс и ул. Юодоё кялё содай столкнулись автомобили Honda Jazz и Renault. Обоими автомобилями управляли женщины. ДТП произошло, когда одна из женщин, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила автомобиль, ехавший по главной.