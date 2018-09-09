На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. Полиция информировала DELFI, что на место происшествия выехали три бригады скорой помощи, пострадали три девочки - 11-14 лет.

Очевидцы, полиция и спасатели оказывали пострадавшим первую помощь еще до приезда врачей. Одна девочка была без сознания. Врачи подключили ее к кислородному аппарату и срочно доставили в больницу.

В 22.27 ч. полиция информировала журналистов, что жизнь одной из девочек врачам спасти не удалось.