В Вильнюсе в ДТП пострадал мотоциклист

5 сентября, в 15 ч., в Вильнюсе, на ул. Атейтес, у ТЦ Mandarinas, столкнулись внедорожник Volvo и мотоцикл Harley Davidson. В полицию сообщили, что мотоциклист лежит на земле и не встает.
© DELFI / Andrius Ufartas

Выяснилось, что мужчина в сознание, а не встает из-за травмы ноги. Его увезли в больницу.

Водитель внедорожника Volvo C90 сказал, что он поворачивал налево и не заметил ехавший прямо мотоцикл, поскольку его закрывал другой автомобиль.

Мотоцикл врезался в бок внедорожника. Вскоре после этого ДТП, в 15.20 ч., в Вильнюсе произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла. На этот раз столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

На ул. Озо столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл BMW. Мотоциклист отделался царапинами, однако на место происшествия все же вызвали скорую.

Выяснилось, что у водителя Toyota не было необходимой страховки.

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