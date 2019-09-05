Выяснилось, что мужчина в сознание, а не встает из-за травмы ноги. Его увезли в больницу.
Водитель внедорожника Volvo C90 сказал, что он поворачивал налево и не заметил ехавший прямо мотоцикл, поскольку его закрывал другой автомобиль.
Мотоцикл врезался в бок внедорожника. Вскоре после этого ДТП, в 15.20 ч., в Вильнюсе произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла. На этот раз столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
На ул. Озо столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл BMW. Мотоциклист отделался царапинами, однако на место происшествия все же вызвали скорую.
Выяснилось, что у водителя Toyota не было необходимой страховки.
В Вильнюсе в ДТП пострадал мотоциклист
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