В Вильнюсе в ДТП пострадал мотоциклист

Выяснилось, что мужчина в сознание, а не встает из-за травмы ноги. Его увезли в больницу.

Водитель внедорожника Volvo C90 сказал, что он поворачивал налево и не заметил ехавший прямо мотоцикл, поскольку его закрывал другой автомобиль.

Мотоцикл врезался в бок внедорожника. Вскоре после этого ДТП, в 15.20 ч., в Вильнюсе произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла. На этот раз столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

На ул. Озо столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл BMW. Мотоциклист отделался царапинами, однако на место происшествия все же вызвали скорую.

Выяснилось, что у водителя Toyota не было необходимой страховки.