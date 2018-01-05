4 января, в 20.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Мокслининку полицейских автомобиль столкнулся с внедорожником Hyundai Santa Fe.
© DELFI

Машины сильно повреждены, однако люди в ДТП не пострадали.

Полиция ехала по вызову с включенными мигалками и сиреной - подрались участники ДТП. Водитель внедорожника не пропустил экипаж полиции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюсе в ДТП попали спешившие по вызову полицейские (1)

4 января, в 20.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Гележинё...

Кошмар под Паневежисом: после ссоры с женой мужчина покончил с собой (3)

4 января, в 18.27 ч., в деревне Спиракяй (Паневежский район)...

Из Латвии выдворена российская журналистка (15)

Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что латвийские...

В Рокишкской психиатрической больнице пациент ранил врача ножом (1)

3 января в Рокишкской психиатрической больнице было...

В Вильнюсе ночью горели два автомобиля (2)

В ночь на 3 января в Вильнюсе, в 04.41 ч. по Единому номеру...

TOP новостей

Депутаты просят Центробанк расследовать ситуацию с ростом цен в Литве (48)

Члены парламентской фракции Союза...

Решается судьба книг Руты Ванагайте (3)

Писатель Рута Ванагайте вскоре узнает, что ждет ее...

Тенденции на рынке аренды жилья – каждый день по 40 новых квартир (20)

Несмотря на отсутствие точных данных о ситуации на...

"Литовская железная дорога" заплатит назначенный ЕК штраф (27)

Государственная компания " Литовская железная дорога "...

Еврокомиссар: нет данных, что в Восточную Европу поступают продукты худшего качества (7)

Нет данных о том, что в страны Восточной и Центральной...