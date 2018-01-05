4 января, в 20.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Мокслининку полицейских автомобиль столкнулся с внедорожником Hyundai Santa Fe.
Машины сильно повреждены, однако люди в ДТП не пострадали.
Полиция ехала по вызову с включенными мигалками и сиреной - подрались участники ДТП. Водитель внедорожника не пропустил экипаж полиции.
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