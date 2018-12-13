Сообщение поступило в 0.19 ч. Столкнулись автомобиль Mini Cooper каршеринговой компании CityBee и Alfa Romeo.

По предварительным данным, в ДТП пострадали две девушки из Alfa Romeo - водитель и пассажир, а также водитель автомобиля компании CityBee.

Полиция информировала, что травмы пострадавших несерьезные: травма ноги, ушиб бока, шок.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. На место происшествия приехали и пожарные-спасатели, они отключили аккумуляторы автомобилей.