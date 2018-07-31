Информация о ДТП подступила в 4.55 ч. Звонивший сказал, что в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, на кольце троллейбусов, в столб врезался автомобиль BMW.
В автомобиле ехали четыре человека. Сообщалось, что в автомобиле могут быть зажаты люди, есть пострадавшие.
На место происшествия выехали полиция, пожарные-спасатели и врачи скорой помощи.
Полиция сообщила, что, приехав на место происшествия, полицейские нашли у автомобиля четверых нетрезвых молодых людей.
Кто управлял автомобилем BMW, еще выясняется. Пострадали двое мужчин – один получил травму ноги, другой - лица. Их увезли в больницу.
В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль BMW, есть пострадавшие
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