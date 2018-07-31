В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль BMW, есть пострадавшие

Информация о ДТП подступила в 4.55 ч. Звонивший сказал, что в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, на кольце троллейбусов, в столб врезался автомобиль BMW.

В автомобиле ехали четыре человека. Сообщалось, что в автомобиле могут быть зажаты люди, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали полиция, пожарные-спасатели и врачи скорой помощи.

Полиция сообщила, что, приехав на место происшествия, полицейские нашли у автомобиля четверых нетрезвых молодых людей.

Кто управлял автомобилем BMW, еще выясняется. Пострадали двое мужчин – один получил травму ноги, другой - лица. Их увезли в больницу.