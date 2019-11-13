В Вильнюсе в ДТП погибла пешеход

12 ноября, в 17.09 ч., в полицию сообщили о том, что на Минском шоссе, недалеко от границы города, автомобиль Toyota Auris сбил женщину.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным полиции, пострадавшая скончалась. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

По предварительным данным, погибла женщина 50-60 лет, она переходила дорогу в неположенном месте. Удар был очень сильным – капот Toyota Auris сильно поврежден, ветровое стекло разбито.

Автомобилем управляла женщина.

Судя по тому, где остались вещи покойной, тело отбросило на 20-25 м.

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