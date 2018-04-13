В Вильнюсе в ДТП погиб водитель

Сообщение о ДТП поступило 13 апреля, в 12.53 ч. Автомобили столкнулись в Вильнюсе, на ул. Галвес, у моста Вокес, на пути в сторону Тракай.
Сообщается, что столкнулись тягач и легковой автомобиль Audi. Погиб 28-летний водитель Audi.
На месте происшествия работает полиция, спасатели и врачи скорой помощи. Из-за ДТП образовался большой затор на ул. Галвес и соседних с ней улицах.
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