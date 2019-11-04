В автомобиле была зажата молодая женщина (1994 г.р.). Люди освободили ее до приезда пожарных-спасателей. Пострадавшую врачи доставили в больницу.
По предварительным данным, причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.
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