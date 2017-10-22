22 октябре в Вильнюсе вертолет пограничной службы искал женщину, которая, как подозревают, неделю назад утонула в реке Вилия (Нерис). 15 октября женщина на глазах у своей дочери вошла в реку недалеко от Жирмунайского моста в Вильнюсе.
© VSA

"Вертолет долетел до Вильнюса, но ничего не смог сделать, поскольку Служба воздушного сообщения велела ему возвращаться назад. Плохие погодные условия – туман, погода пасмурная. По прогнозам, в ближайшее время ситуация должна улучшиться. Наш вертолет вернулся на базу в Тракайском районе, в деревне Палукснис", – сказал утром BNS Мишутис.

Однако после обеда распогодилось, и вертолет смог отправиться на поиски. Пилот и полицейские на борту вертолета осмотрели участок реки от Вильнюса до Тракайского района, однако найти женщину не удалось.

По предварительным данным, в прошлое воскресенье по набережной реки шла женщина (1975 г.р.), за ней - ее 12-летняя дочь. Мать оттолкнула девочку от себя и вошла в реку.

Пожарные-спасатели искали женщину в тот же вечер, на следующий день, в понедельник они осмотрели 20 км реки, но так и не обнаружили женщину.

Полиция расследует дело об исчезновении женщины.

BNS
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