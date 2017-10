"Вертолет долетел до Вильнюса, но ничего не смог сделать, поскольку Служба воздушного сообщения велела ему возвращаться назад. Плохие погодные условия – туман, погода пасмурная. По прогнозам, в ближайшее время ситуация должна улучшиться. Наш вертолет вернулся на базу в Тракайском районе, в деревне Палукснис", – сказал утром BNS Мишутис. Однако после обеда распогодилось, и вертолет смог отправиться на поиски. Пилот и полицейские на борту вертолета осмотрели участок реки от Вильнюса до Тракайского района, однако найти женщину не удалось. По предварительным данным, в прошлое воскресенье по набережной реки шла женщина (1975 г.р.), за ней - ее 12-летняя дочь. Мать оттолкнула девочку от себя и вошла в реку. Пожарные-спасатели искали женщину в тот же вечер, на следующий день, в понедельник они осмотрели 20 км реки, но так и не обнаружили женщину. Полиция расследует дело об исчезновении женщины.











3 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.