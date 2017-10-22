"Вертолет долетел до Вильнюса, но ничего не смог сделать, поскольку Служба воздушного сообщения велела ему возвращаться назад. Плохие погодные условия – туман, погода пасмурная. По прогнозам, в ближайшее время ситуация должна улучшиться. Наш вертолет вернулся на базу в Тракайском районе, в деревне Палукснис", – сказал утром BNS Мишутис.
Однако после обеда распогодилось, и вертолет смог отправиться на поиски. Пилот и полицейские на борту вертолета осмотрели участок реки от Вильнюса до Тракайского района, однако найти женщину не удалось.
По предварительным данным, в прошлое воскресенье по набережной реки шла женщина (1975 г.р.), за ней - ее 12-летняя дочь. Мать оттолкнула девочку от себя и вошла в реку.
Пожарные-спасатели искали женщину в тот же вечер, на следующий день, в понедельник они осмотрели 20 км реки, но так и не обнаружили женщину.
Полиция расследует дело об исчезновении женщины.
В Вильнюсе искать утонувшую в реке женщину планируют с вертолета (8)
22 октябре в Вильнюсе вертолет пограничной службы будет...
В Зарасай группа молодых людей избила нетрезвого полицейского (14)
Во время конфликта в Зарасай пострадал нетрезвый...
В Расейнском районе в ДТП погиб водитель (3)
21 октября, около 1.55 ч., в Расейнском районе, на 172 км...
Ночь в Вильнюсе: водитель ехал на скорости 135 км/ч (8)
В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...
Убегавшие от полиции карманники из Беларуси сбили полицейского (18)
Литовские криминалисты из Главного комиссариата...
TOP новостей
Вопрос решения судьбы скульптур с Зеленого моста застрял в Вильнюсской мэрии (60)
Вильнюсская мэрия в ближайшее время не намерена...
Вместо эмиграции - литовский курорт: пока вы работаете, мы отдыхаем (132)
Шяуляец Паулюс хотел несколько месяцев поработать в...
В Литве формируется новая группировка радикалов: стоит ли за ней Кремль? (57)
Группа литовских радикалов-фашистов, которая до сих пор...
Как будет меняться погода в Литве: дождь - не самая большая проблема (8)
Литовскому климату характерны сильные затяжные дожди ,...
Наступает самое опасное для водителей время (4)
Вторая половина сентября - самое опасное для водителей...