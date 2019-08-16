В Вильнюсе в среду был угнан автомобиль, ущерб составил 11800 евро.
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Как сообщили в полиции Вильнюса, Mercedes Benz E250 2010 года выпуска пропал на ул. Габийос.

Полиция выясняет остоятельства происшествия.

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