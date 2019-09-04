По данным полиции, 30 августа, в 14 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, с охраняемой территории был украден металлический гараж с мотоциклами "Урал" и "Днепр".

Ущерб ‒ 2900 евро.

ведется расследование.