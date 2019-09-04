Вильнюсская полиция получила сообщение о том, что на охраняемой территории была совершена кража.
© Shutterstock nuotr.

По данным полиции, 30 августа, в 14 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, с охраняемой территории был украден металлический гараж с мотоциклами "Урал" и "Днепр".

Ущерб ‒ 2900 евро.

ведется расследование.

ЧП и криминал

В Вильнюсе украден металлический гараж с двумя старинными мотоциклами (2)

Вильнюсская полиция получила сообщение о том, что на...

Трагический исход ДТП, в котором перевернулся автомобиль: скончался 8-летний мальчик

2 сентября на территории Калварийской мэрии, недалеко...

В Каунасскую клинику доставили упавшего с пеленального стола младенца (1)

Полиция Литвы информирует, что помощь врачей...

Пропавшего в детском саду ребенка нашли спящим в соседней группе (5)

3 сентября, в 13.15 ч., работники каунасского детского сада...

Двойное убийство в Лондоне: одна жертва - гражданка Литвы (3)

В Восточном Лондоне, где проживает большая литовская...

TOP новостей

Встреча Науседы с председателем ЕП за закрытыми дверьми: реакция и на шаг Литвы в отношении России (17)

Президент Гитанас Науседа прибыл в Брюссель , столицу...

"Между государством и школой – пропасть": Клайпедский учитель математики рассказал, чем живет среднее образование (9)

В клайпедской гимназии с русским языком обучения...

Самая странная профессия в Литве: разбогатеть можно в одночасье (14)

Лето в Литве уже завершилось, но к морю все равно стоит...

Премьер: не облагаемый налогами минимум будет расти медленнее, льгота фермерам сохранится (2)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис приветствовал...

Поклонники Норейки изготовили новую памятную доску (17)

Новая памятная доска Йонасу Норейке - генералу ветре...