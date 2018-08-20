19 августа, в 22 ч., в Вильнюсе, на ул. Жадейкос, у гаража, трое мужчин, угрожая мужчине (1994 г.р.) металлическим прутом, угнали BMW 330 (2006 г.в.), а затем потребовали за него выкуп в размере 2000 евро.
Подозреваемые: 1995, 1997 и 1993 г.р. были доставлены в полицию.
Автомобиль был найден.
Ведется расследование.
В Вильнюсе угонщики требовали за BMW 2000 евро (2)
Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе трое...
Во время веломарафона пострадала женщина (4)
В воскресенье сотрудники полиции получили сообщение,...
В проданной на аукционе квартире обнаружен труп (18)
Житель Вильнюса , который приобрёл на аукционе...
Ехавшие домой военные попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали (16)
17 августа во второй половине дня на 9-м км дороги...
Трагедия в Купишкском районе: на дорогу выбежала косуля, погибла девушка (6)
17 августа, в 20.45 ч., в Купишкском район, у деревни Найвяй,...
TOP новостей
Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (2)
Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...
"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (131)
Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени Бориса Немцова (6)
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени...
Предприниматели рады: отдыхающие едут и на озера и к рекам (6)
Владельцы усадеб сельского туризма в Литве потирают...
В Литве решается проблема электрических самокатов (14)
Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...