19 августа, в 22 ч., в Вильнюсе, на ул. Жадейкос, у гаража, трое мужчин, угрожая мужчине (1994 г.р.) металлическим прутом, угнали BMW 330 (2006 г.в.), а затем потребовали за него выкуп в размере 2000 евро.

Подозреваемые: 1995, 1997 и 1993 г.р. были доставлены в полицию.

Автомобиль был найден.

Ведется расследование.