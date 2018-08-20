Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе трое мужчин, угрожая водителю металлическим прутом, угнали BMW. Выяснилось, что потом они потребовали за автомобиль выкуп.
BMW
© AP / Scanpix

19 августа, в 22 ч., в Вильнюсе, на ул. Жадейкос, у гаража, трое мужчин, угрожая мужчине (1994 г.р.) металлическим прутом, угнали BMW 330 (2006 г.в.), а затем потребовали за него выкуп в размере 2000 евро.

Подозреваемые: 1995, 1997 и 1993 г.р. были доставлены в полицию.

Автомобиль был найден.

Ведется расследование.

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