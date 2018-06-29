Депутат сказал BNS, что обнаружил пропажу около 11 ч., после визита в поликлинику на ул. Пилимо, ущерб он оценил в 400 евро.

По словам депутата, велосипед был пристегнут замком.

"Приезжала полиция, мы зашли – там были видеокамеры, снимали под углом, есть и это место. Однако выяснилось, что вышел из строя жесткий диск. Камеры фиксировали, но ничего не записывали", – рассказал Матялис.

Он не надеется, что угонщиков найдут, однако полиция обещала проверить записи других находящихся поблизости камер.