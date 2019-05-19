В Вильнюсе угнали два автомобиля, один из них нашли в Тракайском районе

В субботу в 09:00 в Вильнюсе, на ул.Роландаса Янкаускаса, заметили, что из двора многоквартирного дома был украден автомобиль Toyota Prius 2012 г.
Ущерб - 9 000 евро.
В тот же день, в 00:30, в Вильнюсе, на ул.Гоштауто, был украден автомобиль Toyota Auris 2018 г.
Однако это транспортное средство было найдено в ту же ночь, в 01:10, в Лентварисе Тракайского района.
Ведётся следствие.
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