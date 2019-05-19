В Вильнюсе угнали два автомобиля, один из них нашли в Тракайском районе

В субботу в 09:00 в Вильнюсе, на ул.Роландаса Янкаускаса, заметили, что из двора многоквартирного дома был украден автомобиль Toyota Prius 2012 г.

Ущерб - 9 000 евро.

В тот же день, в 00:30, в Вильнюсе, на ул.Гоштауто, был украден автомобиль Toyota Auris 2018 г.

Однако это транспортное средство было найдено в ту же ночь, в 01:10, в Лентварисе Тракайского района.

Ведётся следствие.