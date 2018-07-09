8 июля, в 9.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Гарюну, с автомобильной стоянки угнали автомобиль BMW X6 (2013 г.в.). Ущерб – 40 000 евро.
© Gamintojo nuotr.


Полиция сразу отреагировала на сообщение - на поиски выехали 10 экипажей.

Вскоре похожий автомобиль, но с другими номерами был замечен на ул. Калварию, он ехал в сторону Ерузале.

В 10.20 ч. того же дня его нашли в Вильнюсе, на ул. Дидлаукё.

Предполагают, что угонщик, узнав о поисках авто, бросил автомобиль и бежал.

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