

Полиция сразу отреагировала на сообщение - на поиски выехали 10 экипажей.

Вскоре похожий автомобиль, но с другими номерами был замечен на ул. Калварию, он ехал в сторону Ерузале.

В 10.20 ч. того же дня его нашли в Вильнюсе, на ул. Дидлаукё.

Предполагают, что угонщик, узнав о поисках авто, бросил автомобиль и бежал.