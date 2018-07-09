Полиция сразу отреагировала на сообщение - на поиски выехали 10 экипажей.
Вскоре похожий автомобиль, но с другими номерами был замечен на ул. Калварию, он ехал в сторону Ерузале.
В 10.20 ч. того же дня его нашли в Вильнюсе, на ул. Дидлаукё.
Предполагают, что угонщик, узнав о поисках авто, бросил автомобиль и бежал.
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