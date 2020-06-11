В Вильнюсе убита женщина, подозреваемый задержан

Обстоятельства происшествия ока не совсем ясны. Соседи (тоже нетрезвые) сказали, что на 5 этаже, где живет подозреваемый и звонивший в полицию его сосед, после обеда слышали крики, кто-то стучал палкой в дверь.
Подозреваемого (1975 г.р.) полиция задержала на ул. Наугардуко. Перед этим на ул. Жемайтес он палкой повредил три автомобиля.
По сведениям полиции, подозреваемого недавно выпустили из колонии.
В его квартире обнаружили тело женщины. Одежда ан ней была порвана, поэтому подозревают, что женщина могла быть изнасилована. Подозревают, что женщине наносились удары и ножевые ранения.
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