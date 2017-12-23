Пострадавшего мужчину обнаружил прохожий, который и вызвал медиков. Они еще успели спасти мужчину – после сложных операций он с трудом видит одним глазом.

За то, что 42-летний Жильвинас Версяцкас нанес тяжкие повреждения своему приятелю, судья Вильнюсского окружного суда Юргита Количене назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Ранее не судимый Версяцкас был признан виновным в нанесении телесных повреждений человеку в беспомощном состоянии, так как совершил преступление, когда его друг Сергей З. спал.

По словам судьи, хотя Версяцкас признал свою вину только отчасти, и признался только в том, что пальцами выколол глаза, но отрицал, что сломал нос, вина была доказана.

Преступление было совершено еще вечером 4 апреля, около 18-19 ч. В тот день мужчины собирали в городе бутылки, которые сдали в таромат, а потом решили отметить – на полученные деньги купили алкоголь и закуску, и пришли к Лаздинайской поликлинике. Здесь, в лесочке, мужчины часто выпивали.

Во время допроса Версяцкас рассказал, что он не насытился едой, и попросил друга угостить его своей. Тот согласился, но предложил сосиску – это и оскорбило Версяцкаса: как можно предложить мужчине съесть сосиску?! Возник конфликт, мужчины поругались. Версяцкас ждал, пока его приятель заснет. Тогда подошел к нему, тремя пальцами выколол ему один, потом второй глаз. Тяжело раненого мужчину Версяцкас оставил – даже не собирался вызывать помощь. К счастью, вскоре прохожий увидел мужчину в крови и вызвал медиков.

В больнице Сергею З. сделали сложные операции, но удалось спасти только один глаз. Но и этим глазом мужчина видит не очень хорошо.

Полиция задержала Версяцкаса через три дня. Мужчина ранее не судим, но много раз привлекался к административной ответственности, до ареста не работал и не имел постоянного места жительства. Суд также постановил, что мужчина должен заплатить Больничной кассе более 1500 евро – столько стоило лечение потерпевшего.