В Вильнюсе у молодой женщины украли собаку

Скопировать ссылку В Вильнюсе у молодой женщины украли собаку

19 ноября, в 17.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, молодой человек, применив слезоточивый газ в отношении молодой женщины (1994 г.р.), забрал у нее собаку.