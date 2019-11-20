В Вильнюсе у молодой женщины украли собаку

19 ноября, в 17.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, молодой человек, применив слезоточивый газ в отношении молодой женщины (1994 г.р.), забрал у нее собаку.
Пострадавшей после оказания первой помощи было назначено амбулаторное лечение.
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