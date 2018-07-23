Департамент полиции информировал, что 22 июля, в 16.09 ч. в Вильнюсе, на ул. Пашилайчу у дома было обнаружено тело женщины (1954 г.р.).

Подозревают, что женщина выпрыгнула с балкона своей квартиры на 7 этаже.