В Вильнюсе у многоквартирного дома обнаружено тело 12-летней девочки

Скопировать ссылку В Вильнюсе у многоквартирного дома обнаружено тело 12-летней девочки

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1 октября, в 6.52 ч., в Вильнюсе, на ул. Атейтес, у многоквартирного дома обнаружено тело девочки (2008 г.р.). На теле эксперты обнаружили многочисленные повреждения.