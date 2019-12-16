16 декабря, в 17.44 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, около мусорного контейнера, был обнаружен новорожденный (подозревают, что малыш только что появился на свет, у него еще была пуповина).
34-летнюю роженицу обнаружили в квартире первого этажа. Ее нашли по следам крови в подъезде.
Полиция информировала, что младенец жив. Это девочка.
Представитель службы по правам детей сказал DELFI, что хорошая весть - новорожденный жив. Однако информации о роженице и ее образе жизни пока немного.
"Мы еще не получили информацию из полиции. Я прочитал у вас, что новорожденный жив – это очень хорошая новость. Но событие еще свежее, поэтому о женщине мы ничего пока сказать не можем", – сказал пресс-секретарь службы Арунас Малиновскис.
Женщина живет с родителями. По предварительным данным, родители женщины не знали, что она беременна. Они думали, что живот у нее раздуло от лекарств.
Полиция опросила как отца женщины, так и соседей.
Врачи увезли роженицу в больницу. Новорожденного нашли в помещении, где стоит контейнер, в доме, где проживает женщина. Он лежал на бетонном полу рядом с контейнером.
Младенца также увезли в больницу. Состояние малышки стабильное. Поскольку температура тела новорожденной была пониженная, малышку отогревают и не оставляют без присмотра.
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