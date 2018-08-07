Во вторник рано утром, в 7.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Биржялё 23-осёс, на пешеходном переходе у ГПК Вильнюсского округа автомобиль компании, предоставляющей услуги извоза, Toyota сбил криминалистку, которая шла на работу.
42-летнюю женщину увезли в больницу. Молодой водитель очень переживал и волновался.
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