В Вильнюсе у комиссариата автомобиль сбил криминалистку

Во вторник рано утром, в 7.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Биржялё 23-осёс, на пешеходном переходе у ГПК Вильнюсского округа автомобиль компании, предоставляющей услуги извоза, Toyota сбил криминалистку, которая шла на работу.