aA
29 сентября, в Вильнюсе, на ул. Саломеёс Нерес, у многоквартирного дома жители увидели страшную картину - тело несовершеннолетней девушки.
В Вильнюсе у дома обнаружено тело 15-летней девушки
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, сообщение поступило в 14.30 ч.

По данным полиции, подозревают, что 15-летняя девушка выпала из окна дома (с какого этажа пока неизвестно).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Молодой человек из Расейняй о коронавирусе: ничего подобного раньше не было (24)

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был...

Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской "Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах" (296)

Находящийся с визитом в Литве президент Франции...

МИД Беларуси вводит ответные санкции в отношении стран Балтии (32)

В МИД Беларуси прокомментировали встречу президента...

Брижит Макрон: я четыре часа осматривала Вильнюс, мне жаль его покидать (2)

Супруги президентов Литвы и Франции – Диана...

В этом году впервые выходными днями будут 1 и 2 ноября (3)

В 2020 году в Литве появился еще один выходной день – 2...

|Maža didelių žinių kaina