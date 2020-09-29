В Вильнюсе у дома обнаружено тело 15-летней девушки

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29 сентября, в Вильнюсе, на ул. Саломеёс Нерес, у многоквартирного дома жители увидели страшную картину - тело несовершеннолетней девушки.
По предварительным данным, сообщение поступило в 14.30 ч.
По данным полиции, подозревают, что 15-летняя девушка выпала из окна дома (с какого этажа пока неизвестно).
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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