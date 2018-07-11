Сообщалось, что во время ДТП пострадала женщина.
Из-за ДТП на дороге образовался большой затор.
ДТП произошло на перекрестке ул Жалюю яжеру и Поперяус. По правилам, право первенства на этом перекрестке за автомобилями, которые едут с ул. Поперяус на Жалюю яжеру.
Водитель тягача, ехавший по ул. Жалюю яжеру, не остановился и не пропустил Renault, ехавший с ул. Поперяус. Пострадала женщина, находившаяся в легковушке. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.
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