Сообщалось, что во время ДТП пострадала женщина.

Из-за ДТП на дороге образовался большой затор.

ДТП произошло на перекрестке ул Жалюю яжеру и Поперяус. По правилам, право первенства на этом перекрестке за автомобилями, которые едут с ул. Поперяус на Жалюю яжеру.

Водитель тягача, ехавший по ул. Жалюю яжеру, не остановился и не пропустил Renault, ехавший с ул. Поперяус. Пострадала женщина, находившаяся в легковушке. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.

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