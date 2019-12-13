Единый центр помощи 13 декабря получил сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, троллейбус 6 маршрута переехал упавшего под колеса мужчину.
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщение о происшествии поступило в 13.29 ч. по номеру 112.

Полиция информировала DELFI, что стоявший на остановке мужчина упал на колено перед тем, как троллейбус тронулся, тогда и произошло несчастье. По предварительным данным, троллейбус переехал мужчину.

На место происшествия выехали врачи и пожарные-спасатели. Мужчину достали из-под троллейбуса. Пострадавший скончался на месте.

По предварительным данным, мужчине было около 60 лет.

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