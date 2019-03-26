В Вильнюсе троих мужчин подозревают в вымогательстве с применением насилия

Мужчина, которого в течение нескольких суток насильно держали в Вильнюсе, в квартире, оказался в больнице. Полиция сообщает, что мужчину избивали, у него требовали денег.
Kumštis

25 марта, в 22.30 ч., в вильнюсскую больницу обратился мужчина (1981 г.р.). У него диагностировали многочисленные следы побоев. После оказания необходимой помощи, мужчине назначили амбулаторное лечение.

Мужчина пояснил, что с 22 марта до 13 ч. 25 марта трое незнакомых молодых людей насильно держали его в вильнюсской квартире, избивали его и требовали 3000 евро.

Подозреваемые 1987 г.р., 1982 г.р. и 1970 г.р. были закрыты в КПЗ.

Начато расследование.

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