В Вильнюсе троих мужчин подозревают в вымогательстве с применением насилия

25 марта, в 22.30 ч., в вильнюсскую больницу обратился мужчина (1981 г.р.). У него диагностировали многочисленные следы побоев. После оказания необходимой помощи, мужчине назначили амбулаторное лечение.

Мужчина пояснил, что с 22 марта до 13 ч. 25 марта трое незнакомых молодых людей насильно держали его в вильнюсской квартире, избивали его и требовали 3000 евро.

Подозреваемые 1987 г.р., 1982 г.р. и 1970 г.р. были закрыты в КПЗ.

Начато расследование.