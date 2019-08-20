В полицию сообщили, что около 17.36 ч., недалеко от ТЦ Europа, трое детей внезапно выбежали на улицу. Одного из них сбил автомобиль Volkswagen.

На место происшествия выехали три бригады скорой помощи.

Девочку лет 13 врачи реанимировали на месте, состояние ребенка тяжелое. Ее увезли в больницу.

Еще у одной девочки подозревают перелом руки.

По предварительным данным, всем девочкам по 13 лет. Недалеко от места происшествия есть подземный пешеходный переход.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

DELFI благодарит читателя Алима Рубинского за предоставленное видео.