В полицию о ДТП сообщили в 14.17 ч. Автомобилем Toyota RAV4 управлял пожилой мужчина. Водитель был трезвым.
Мужчина на Toyota RAV4 заехал на тротуар, повредил две покрышки и после этого его автомобиль упал на стоянку для машин. Он проехал по капоту VW Passat, заехал на Toyota Avensis, а затем врезался в Citroen C4. Удар был сильным, два автомобиля были отброшены в стороны, а Toyota RAV4 остановилась там, где стояли отброшенные в стороны машины.
В ДТП больше всего повреждений получили два автомобиля Toyota.
Не исключено, что причиной ДТП могли стать проблемы водителя со здоровьем.
К счастью, в стоявших на стоянке автомобилях людей не было. Виновник ДТП не пострадал.
В Вильнюсе Toyota RAV4 повредила автомобили на стоянке у магазина Rimi
2 августа в Новой Вильне, на ул. Шяурес, у магазина Rimi,...
В Палангской больнице от передозировки скончалась 20-летняя девушка
1 августа, в 9.18 ч., Клайпедская полиция получила...
На окраине Вильнюса автомобиль сбил лося (7)
В четверг вечером на окраине Вильнюса, на ул. Лепалингё,...
Взорван автомобиль одного из руководителей сети Maximа, преступление поражает наглостью и глупостью (43)
Полиция Вильнюсского округа выяснила, кто и почему 16...
TOP новостей
Сотни евро за ночлег на литовском взморье: люди платят, сколько им скажут (165)
Начался последний месяц лета, а для многих - последние...
В Литву идет еще более прохладная погода: температура опустится до 6 градусов (14)
Доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского...
Ранее забытый район Вильнюса переживает свой золотой век (13)
Науяместис вполне обосновано считается одним из самых...
Соцмин Литвы подготовил проекты, которые коснутся мастеров и гастарбайтеров из Украины (36)
Соцмин Литвы подготовил проекты законов, которые...
История трудоустройства в Паланге: работу найти несложно, но зарплата и условия не из лучших (38)
Можно ли найти работу в Паланге , когда сезон в разгаре,...