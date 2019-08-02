В Вильнюсе Toyota RAV4 повредила автомобили на стоянке у магазина Rimi

2 августа в Новой Вильне, на ул. Шяурес, у магазина Rimi, произошло ДТП. Автомобиль Toyota RAV4 выехал на тротуар и "совершил посадку" на находящиеся внизу автомобили.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В полицию о ДТП сообщили в 14.17 ч. Автомобилем Toyota RAV4 управлял пожилой мужчина. Водитель был трезвым.

Мужчина на Toyota RAV4 заехал на тротуар, повредил две покрышки и после этого его автомобиль упал на стоянку для машин. Он проехал по капоту VW Passat, заехал на Toyota Avensis, а затем врезался в Citroen C4. Удар был сильным, два автомобиля были отброшены в стороны, а Toyota RAV4 остановилась там, где стояли отброшенные в стороны машины.

В ДТП больше всего повреждений получили два автомобиля Toyota.

Не исключено, что причиной ДТП могли стать проблемы водителя со здоровьем.

К счастью, в стоявших на стоянке автомобилях людей не было. Виновник ДТП не пострадал.

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