В Вильнюсе свирепствовал пьяный стрелок: на улице была ранена женщина

Полицейские сообщают, что 16 июня около 14.50 в Вильнюсе, на пр. Саванорю, в общественном месте пьяный мужчина выстрелил из пневматической винтовки и ранил женщину (1976 г.р.). К счастью, женщина не была серьезно ранена. Оказав помощь, врачи выпустили ее для дальнейшего лечения на дому. Нетрезвый (3.35 промилле) подозреваемый (1977 г.р.) находится под стражей.