В Вильнюсе столкнулись три автомобиля: пострадали женщина и ребенок

Скопировать ссылку В Вильнюсе столкнулись три автомобиля: пострадали женщина и ребенок

Во вторник в Вильнюсе, в 12.28 ч., на ул. Тукстантмячё, около кольца Саванорю, столкнулись три автомобиля. По данным полиции, пострадала женщина и малолетний ребенок.