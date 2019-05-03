В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадали мужчина и ребенок

У площадки обозрения на ул. Субачаус, на пути в сторону Ужуписа, столкнулись Toyota, Citroen и Mercedes-Benz, информировала BNS пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.
В ДТП пострадали мужчина и ребенок.
Автомобиль Toyota принадлежит каршеринговой компании City Bee.
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