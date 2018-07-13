13 июля, в 8.26 ч., в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, столкнулись три автомобиля, пострадал один водитель.
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В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадал водитель
13 июля, в 8.26 ч., в Вильнюсе , на ул. Жальгирё, столкнулись...
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