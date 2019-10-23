23 октября, в 10.39 ч., поступило сообщение о ДТП на ул. Гележинё Вилко в Вильнюсе, у въезда в парк Вингис. Столкнулись три автомобиля, образовался затор.

По предварительным данным, пострадал трехлетний ребенок.

Около 11 ч. автомобили убрали в первую полосу, движение было возобновлено по второй полосе.

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В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадал ребенок

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