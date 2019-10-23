В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадал ребенок

По предварительным данным, пострадал трехлетний ребенок.
Около 11 ч. автомобили убрали в первую полосу, движение было возобновлено по второй полосе.
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