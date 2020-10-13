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В Вильнюсе столкнулись два тягача, сообщают о том, что один водитель зажат в машине.
В Вильнюсе столкнулись два тягача, сообщают о пострадавшем
© DELFI / Domantas Pipas

По предварительным данным, в 9.53 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гарюну столкнулись два тягача.

Звонивший сказал, что один из водителей, вероятно, зажат в кабине.

На юесто происшествия выехала полиция, скорая и пожарные-спасатели.

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