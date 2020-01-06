ДТП произошло на проспекте Саванорю, за круговым перекрестком, в 15.42 ч. Столкнулись легковые автомобили Toyota, Peugeotи грузовик Mercedes–Benz.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
По словам представителя полиции, на месте происшествия обратился затор, движение регулировала полиция.
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