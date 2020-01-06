В Вильнюсе 6 января столкнулись два автомобиля и грузовик, об этом BNS информировал представитель полиции Томас Браженас.
© DELFI / Erika Venckutė

ДТП произошло на проспекте Саванорю, за круговым перекрестком, в 15.42 ч. Столкнулись легковые автомобили Toyota, Peugeotи грузовик Mercedes–Benz.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

По словам представителя полиции, на месте происшествия обратился затор, движение регулировала полиция.

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