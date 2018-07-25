В Вильнюсе столкнулись четыре автомобиля

25 утром поступило сообщение о массовом ДТП в Вильнюсе, на Неменчинском шоссе.
© DELFI / Karolina Pansevič

Звонивший сообщил, что ДТП произошло по адресу Неменчинское шоссе, 33. Столкнулись 4 автомобиля. Звонок поступил в 9.33 ч.

Полиция сообщает, что люди в ДТП не пострадали.

Автомобили убрали с дороги, водители заполняют необходимые документы.

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