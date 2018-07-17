В Вильнюсе столкнулись четыре автомобиля

Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 9.20 ч.

Участник ДТП информировал, что столкнулись четыре транспортных средства. ДТП произошло на ул. Гележинё Вилко, у виадука рядом с парком Вингис, на дороге в сторону центра.

Очевидцы информировали DELFI, что столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и эвакуатор.

На месте происшествия работает полиция.