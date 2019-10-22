21 октября, в 17.24 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, столкнулись автобус и мусоровоз. По предварительным данным, пострадали три пассажира.
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Из-за ДТП практически полностью остановилось движение на ул. Калварию: легковые авто еще могли объехать место ДТП, а автобусы и троллейбусы стояли.

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В Вильнюсе столкнулись автобус и мусоровоз

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