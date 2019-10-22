В Вильнюсе столкнулись автобус и мусоровоз

Скопировать ссылку В Вильнюсе столкнулись автобус и мусоровоз

21 октября, в 17.24 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, столкнулись автобус и мусоровоз. По предварительным данным, пострадали три пассажира.