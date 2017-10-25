В среду, в 8.50 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Антакальнё и Шило, столкнули четыре автомобиля: Nissan, BMW, Opel и Mazda. Из-за ДТП на ул. Антакальнё образовались огромные заторы.
Врачи скорой помощи увезли пассажирку Opel - ее ударила подушка безопасности. Водители не договорили между собой, кто виноват, поэтому вызвали полицию.
На месте происшествия работают два экипажа полиции. Около 10 ч. на ул. Антакальнё все еще был затор.
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