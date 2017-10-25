Врачи скорой помощи увезли пассажирку Opel - ее ударила подушка безопасности. Водители не договорили между собой, кто виноват, поэтому вызвали полицию.

На месте происшествия работают два экипажа полиции. Около 10 ч. на ул. Антакальнё все еще был затор.