В Вильнюсе, на ул. Наугардуко, 76, столкнулись 4 автомобиля. Помощь врачей потребовалась двум пострадавшим.
© DELFI / Domantas Pipas


Сообщение о ДТП поступило 11 декабря, в 17.19 ч.

В ДТП пострадали мужчина и женщина.

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