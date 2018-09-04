Сообщение поступило в 9.31 ч. Звонивший сказал, что на ул. Швитригайлос столкнулись четыре автомобиля: BMW, VW Passat и два автомобиля марки Toyota.
Полиция информировала, что помощь врачей потребовалась 21-летнему мужчине.
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