Сообщение поступило в 9.31 ч. Звонивший сказал, что на ул. Швитригайлос столкнулись четыре автомобиля: BMW, VW Passat и два автомобиля марки Toyota.

Полиция информировала, что помощь врачей потребовалась 21-летнему мужчине.