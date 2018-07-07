Сотрудники полиции получили сегодня утром сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Сообщили, что в столичном районе Лаздинай, на ул.Осло в аварию попали сразу 4 автомобиля и мопед.
Позвонившие по Единому телефону помощи люди просили помощи медиков, поскольку были пострадавшие.
Двое из них доставлены в больницу.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
Водитель взятого в аренду автомобиля не справился с управлением
Ночью в пятницы на субботу, около 4 часов утра,...
В Вильнюсе столкнулись 4 автомобиля и мопед: 2 человека в больнице
Сотрудники полиции получили сегодня утром сообщение о...
В Вильнюсе 7 экипажей полиции преследовали BMW, беглеца поймали (7)
6 июля в литовской столице 7 экипажей полиции...
В Вильнюсе пьяные военные обстреляли роддом (38)
5 июля, в 22.20 ч. в Вильнюсе , на ул. Тизенхаузу, трое...
Убитый 13-летний и подозреваемые в фейсбуке: оружие, сигареты, алкоголь и версии убийства (8)
В социальной сети Facebook на доступных фотография виден...
TOP новостей
Редкое представление на взморье: поздравление с праздником в небе (1)
Сегодня в полдень в Паланге , на подступах к морю у...
Отдыхающие заполонили Ниду: остались номера лишь за несколько сотен (20)
Если кто на эти выходные собрался в Нерингу, то придется...
Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (207)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
Погода на выходные: нужно приготовить и купальник, и зонт
Сегодня после полудня возрастет облачность, во многих...
Небо над Вильнюсом в пятницу вечером осветили огни фейерверка
В пятницу вечером, когда Литва отмечала День...