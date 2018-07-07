В Вильнюсе столкнулись 4 автомобиля и мопед: 2 человека в больнице

Сотрудники полиции получили сегодня утром сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Сообщили, что в столичном районе Лаздинай, на ул.Осло в аварию попали сразу 4 автомобиля и мопед.
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Позвонившие по Единому телефону помощи люди просили помощи медиков, поскольку были пострадавшие.

Двое из них доставлены в больницу.

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