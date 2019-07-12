12 июля, в 12.50 ч., автомобиль Peugeot, которым управляла нетрезвая женщина, врезался в столб. Сообщалось, что автомобиль загорелся.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Однако выяснилось, что машина не загорелась – это испарялась охлаждающая жидкость, попавшая на двигатель.

В организме водителя было 1,34 промилле.

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