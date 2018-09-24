В Вильнюсе средь белого дня в ДТП попал пьяный водитель

24 сентября после обеда, в 15 ч., в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, столкнулись автомобили Opel и Audi. 37-летний водитель Audi жаловался на боли в шее.
Приехав на место происшествия, полиция выяснила, что водитель Opel совершенно пьян - 3,68 промилле.
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