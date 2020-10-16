В Вильнюсе средь бела дня члены двух банд устроили драку, очевидцы полицию вызывать не стали

Полиция выясняет обстоятельства кровавого конфликта, который произошел месяц назад в столичном микрорайоне Жверинас. Члены двух банд среди бела дня в общественном месте устроили стычку из-за долга за наркотики. Член одной из группировок во время этой стычки получил серьезные травмы.
В драке участвовали около 20 мужчин, ее наблюдали прохожие, но полицию не вызвали.
Когда полиция получила информацию об этом происшествии, начала расследование и выявила участников конфликта. Были получены данные о том, что через несколько дней планируется еще одна подобная "разборка", банды к ней готовятся и вооружаются. Полиция сделала все возможное, чтобы избежать второго столкновения.
14 октября в Вильнюсском округе задержали 13 подозреваемых, провели обыски. Во время обысков в домах подозреваемых обнаружили и изъяли: около 1 кг наркотических веществ - конопли и ее частей, небольшое количество наркотиков, телескопическую дубинку, мобильные телефоны, полицейское удостоверение, систему радиосвязи, наручники, газовые баллончики и др.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений.
В ближайшее время решат вопрос назначения мер пресечения подозреваемым.
Полиция продолжает расследование, чтобы выявить всех участников стычки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": что в бюджете, выборы, отопительный сезон, бойкот БелАЭС, ультиматум Лукашенко и кто пугает жителей Литвы? "Без маски": Александра Герасиманя - самая известная белорусская пловчиха, которая переехала в Литву (1)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Профессор Станкунас: возможно, останется лишь один выход – карантин (5)
За последние сути в Литве зафиксировали 281 новый случай...
Глава Минздрава Литвы не отрицает, что в Литве возможен чешский сценарий (43)
После нового антирекорда министр здравоохранения...
Науседа: если не будем соблюдать меры безопасности - карантина не избежать (53)
В связи с тем, что в Литве стремительно растет число...