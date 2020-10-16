В Вильнюсе средь бела дня члены двух банд устроили драку, очевидцы полицию вызывать не стали

Полиция выясняет обстоятельства кровавого конфликта, который произошел месяц назад в столичном микрорайоне Жверинас. Члены двух банд среди бела дня в общественном месте устроили стычку из-за долга за наркотики. Член одной из группировок во время этой стычки получил серьезные травмы.

В драке участвовали около 20 мужчин, ее наблюдали прохожие, но полицию не вызвали.

Когда полиция получила информацию об этом происшествии, начала расследование и выявила участников конфликта. Были получены данные о том, что через несколько дней планируется еще одна подобная "разборка", банды к ней готовятся и вооружаются. Полиция сделала все возможное, чтобы избежать второго столкновения.

14 октября в Вильнюсском округе задержали 13 подозреваемых, провели обыски. Во время обысков в домах подозреваемых обнаружили и изъяли: около 1 кг наркотических веществ - конопли и ее частей, небольшое количество наркотиков, телескопическую дубинку, мобильные телефоны, полицейское удостоверение, систему радиосвязи, наручники, газовые баллончики и др.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений.

В ближайшее время решат вопрос назначения мер пресечения подозреваемым.

Полиция продолжает расследование, чтобы выявить всех участников стычки.