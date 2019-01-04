4 января, в 14 ч., в Вильнюсе, на ул. Укмергес, в ДТП попал дорогой и редкий в Литве спортивный гибрид BMW i8.
Эксклюзивный автомобиль не поместился между ехавшими в соседних полосах автомобилями VW и Chrysler.
Люди в ДТП не пострадали. Водитель BMW свою вину признал. Участники ДТП заполнили декларацию.
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