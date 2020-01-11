Потерявший управление автобус разбил повредил автомобилей, выехал на встречную полосу, заехал на тротуар, снес столб и сбил человека, который находился около остановки.
На проезжей части, напротив остановки, была лужа крови. По данным полиции, человек получил очень серьезные травмы, его состояние тяжелое. Пострадавший был доставлен в больницу.
Врачи скорой помощи осмотрели водителя, сделали электрокардиограмму и увезли его в больницу.
В Каунасе пьяный водитель сбил пешехода (1)
10 января, в 17.50 ч., в Каунасе, на ул. Партизану, автомобиль...
В Вильнюсе сознание потерял водитель автобуса: снесены столбы, разбиты машины, серьезно пострадал человек (12)
В субботу после обеда в Вильнюсе, на ул. Сантаришкю...
Трагическое ДТП в Клайпеде: врачам не удалось спасти жизнь мужчины
По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о...
Жуткая находка в Варене: в гараже обнаружено тело мужчины (2)
Департамент полиции информирует, что в Варене было...
TOP новостей
Литовские водители открыли охоту на мобильные радары: ставят самодельные знаки (122)
Весть о том, что Литовская полиция начала пользоваться...
Иран признал, что "непреднамеренно" сбил украинский Boeing (820)
Авиакатастрофа под Тегераном, унесшая жизни 176 человек...
В Каунасе протестовали не получающие зарплату турки: они обесчестили нас (9)
В Каунасе 11 января прошла необычная акция протеста....
В теле жительницы Шяуляй врачи обнаружили 9-сантиметровый осколок (4)
"Из тела женщины врачи извлекли вот такое стекло...
56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость список (6)
В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю...