В субботу после обеда в Вильнюсе, на ул. Сантаришкю произошло серьезное ДТП. В 14.30 ч. 60-летний водитель автобуса 1G маршрута, потерял сознание, предполагают, что причина происшествия - проблемы со здоровьем.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Потерявший управление автобус разбил повредил автомобилей, выехал на встречную полосу, заехал на тротуар, снес столб и сбил человека, который находился около остановки.

На проезжей части, напротив остановки, была лужа крови. По данным полиции, человек получил очень серьезные травмы, его состояние тяжелое. Пострадавший был доставлен в больницу.

Врачи скорой помощи осмотрели водителя, сделали электрокардиограмму и увезли его в больницу.

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