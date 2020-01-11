Потерявший управление автобус разбил повредил автомобилей, выехал на встречную полосу, заехал на тротуар, снес столб и сбил человека, который находился около остановки.

На проезжей части, напротив остановки, была лужа крови. По данным полиции, человек получил очень серьезные травмы, его состояние тяжелое. Пострадавший был доставлен в больницу.

Врачи скорой помощи осмотрели водителя, сделали электрокардиограмму и увезли его в больницу.