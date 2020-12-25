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В Сочельник утром в Вильнюсе было совершено ограбление. Полиция сообщает, что в дом ворвался подозреваемый, который избил и ограбил мужчину.
В Вильнюсе совершено ограбление: подозреваемый ворвался в дом и избил мужчину
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

24 декабря, в 6 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, в дом к мужчине (1947 г.р.), когда он открыл дверь, ворвался незнакомец, избил хозяина и украл деньги.

Пострадавший был госпитализирован. Материальный ущерб устанавливается.

Начато расследование.

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