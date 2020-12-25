В Вильнюсе совершено ограбление: подозреваемый ворвался в дом и избил мужчину

aA
В Сочельник утром в Вильнюсе было совершено ограбление. Полиция сообщает, что в дом ворвался подозреваемый, который избил и ограбил мужчину.
24 декабря, в 6 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, в дом к мужчине (1947 г.р.), когда он открыл дверь, ворвался незнакомец, избил хозяина и украл деньги.
Пострадавший был госпитализирован. Материальный ущерб устанавливается.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва лидирует в Европе по количеству больных коронавирусом (9)
Литва по количеству больных коронавирусом за...
Жители Литвы не остановились и в Сочельник: полиция вернула почти 3500 автомобилей (23)
В Сочельник полиция не пропустила через блокпосты...
В новом списке пораженных стран – три европейские страны
В пятницу в Литве обновили список пораженных стран, в...
Жители Литвы больше других в ЕС тратят на еду и на транспорт (175)
По данным "Евростата", жители Литвы больше других...
Swedbank арестовал счета санатория Belarus, объяснив эти действия санкциями ЕС (100)
В минувшую среду редакция издания Vakaro žiniоs получила...