В Вильнюсе совершено ограбление: подозреваемый ворвался в дом и избил мужчину

24 декабря, в 6 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, в дом к мужчине (1947 г.р.), когда он открыл дверь, ворвался незнакомец, избил хозяина и украл деньги.

Пострадавший был госпитализирован. Материальный ущерб устанавливается.

Начато расследование.