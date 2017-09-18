В Вильнюсе, недалеко от вокзала, агрессивные молодые люди совершили нападение на двоих граждан Украины. Обоим были нанесены ножевые раны. У одного была колотая рана в области груди, у другого - резаная на шее.
Peilis
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Департамент полиции сообщает, что 18 сентября, в 00.20 ч. в Вильнюсе, недалеко от вокзала (точное место устанавливается), во время конфликта, незнакомый мужчина ножом ранил двоих граждан Украины (1982 и 1989 г.р.).

Пострадавший с раной в области груди был госпитализирован, второй пострадавший в больницу не поехал.

Ведется расследование.

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