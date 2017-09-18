Департамент полиции сообщает, что 18 сентября, в 00.20 ч. в Вильнюсе, недалеко от вокзала (точное место устанавливается), во время конфликта, незнакомый мужчина ножом ранил двоих граждан Украины (1982 и 1989 г.р.).

Пострадавший с раной в области груди был госпитализирован, второй пострадавший в больницу не поехал.

Ведется расследование.